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Кандидата в президенты Южной Кореи обвинили в оскорблении нации из-за фото собачки с яблоком

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Instagram/Global Look Press

Оппозиционного кандидата в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёля раскритиковали из-за фото, на котором его собаку кормят яблоком. Публикация породила слухи, что политик таким образом сравнил людей с животными, говорится в сообщении новостного агентства Yonhap.

Дело в том, что недавно политик был вынужден принести извинения из-за своих высказываний в адрес последнего авторитарного президента Южной Кореи Чон Ду Хвана. Политик заявил, что многие люди одобряли его методы государственного управления, несмотря на жесткие подавления протестов в 80-х.

Изначально Юн выразил сожаление по поводу своих высказываний, но затем извинился.

Однако то, что последовало за извинениями, не на шутку разозлило корейскую общественность. В корейском языке слова «извинение» и «яблоко» являются омонимами, и тот факт, что собаку политика накормили яблоками всего через несколько часов после того, как кандидат принес публичные извинения, натолкнул людей на мысли, что политик издевается над ними.

В 2020 году Сеул запретил распространять листовки с критикой КНДР. Парламент Южной Кореи принял соответствующий закон, нарушителям которого грозит крупный штраф или тюремный срок. Меру продвинула правящая партия, за что была раскритикована оппозицией и активистами — они обвинили власти в ограничении свободы слова и игре в пользу Ким Чен Ына.

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