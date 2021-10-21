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Захарова возмутилась осквернению советского захоронения в Польше

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши должны восстановить кладбище советских воинов в городе Замбрув и наказать тех, кто осквернил мемориал. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что последствия «возмутительного» акта вандализма были обнаружены в Замбруве. Обелиск, установленный на одном из захоронений, был разрисован, у входа валялся мусор, а на могилах стояли бутылки.

Захарова подчеркнула, что в братских могилах захоронено 12 тысяч советских военнопленных, которые скончались в 1941-1942 гг. в нацистском лагере на территории Замбрува.

«Польские власти, уже в порядке вещей, не потрудились уведомить российские диппредставительства об инциденте, как того требует межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Не было и никакого освещения этого вопиющего случая в СМИ», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что многолетняя работа правительства Польши по уничтожению советского мемориального наследия вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей и становится катализатором актов вандализма.

Ранее Захарова в ходе брифинга назвала «полным абсурдом» заявление главы МВД Германии о том, что ключ к решению проблемы миграции через Белоруссию лежит в РФ.

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