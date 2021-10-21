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Захарова заявила, что альянс фактически «похоронил» Совет Россия-НАТО

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, отказавшись от контактов по военной линии, НАТО фактически «похоронили» Совет Россия-НАТО, сообщает РИА «Новости».

«В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии», — сказала она на пресс-конференции с журналистами.

Ранее Захарова заявила об отсутствии у НАТО каких-либо доказательств о якобы имевшей место злонамеренной деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации. При этом она подчеркнула, что роль генсека НАТО Йенса Столтенберга в этом процессе значительна.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Данная мера стала ответной на отзыв аккредитации у восьми сотрудников представительства НАТО в России при организации и сокращению число аккредитаций для РФ до 10.

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