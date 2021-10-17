Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он был госпитализирован из-за урологической инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Клинтон вернется в Нью-Йорк и продолжит принимать антибиотики. По словам лечащего врача, у политика нормализовались температура и количество лейкоцитов. Экс-президент покинул медицинский центр в сопровождении своей жены, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что политика поместили в отделение интенсивной терапии. Как объяснили врачи, это было сделано из соображений конфиденциальности и безопасности, а не потому, что экс-главе Белого дома необходима интенсивная терапия.

Официальный представитель Клинтона Ангела Урен заявила, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Причиной госпитализации стала инфекция мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.