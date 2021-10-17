Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании

Посольство РФ в Албании подтвердило гибель четырех россиян, сообщается в Twitter ведомства.

В консульском отделе отметили, что рассчитывают на тщательное расследование албанской стороной причин произошедшего. Посольство находится контакте с правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Албании погибли четверо российских туристов — двое мужчин и двое женщин. 15 октября их тела нашли в сауне пятизвездочного отеля. По данным полиции, россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись.

Между тем, как утверждает ABC News Albania, россияне сообщали, что им не нужны еда и напитки. В сообщении телеканала говорится, что они могли умереть не от удушья, а из-за отравления.

В середине октября подобный инцидент произошел в Турции. Российский турист был найден мертвым на полу в своем номере в отеле на курорте Аланья.