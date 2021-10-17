«Ветер кончился»: Песков оценил переход на зеленую энергию в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин.», что европейские политики просчитались, решив перейти на альтернативные источники энергии.

«Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра», — сказал он.

Песков также отметил, что в Европе сделали ставку на спотовый рынок, а он «переехал туда, где дороже». Власти европейских стран не признают своих ошибок из опасений, что их прогонят, добавил он.

«И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал «хайпом» призывы политиков Евросоюза отказаться от газа в пользу возобновляемой энергетики.