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Лавров: перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения минских соглашений

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нежелание западных участников «Нормандской четверки» продолжить работу без выполнения Минских соглашений вызывает удивление. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в ходе общения с лидерами Франции и Германии президент России Владимир Путин подчеркивал, что прежде чем собираться на новый саммит, необходимо добиться выполнения решений предыдущего.

«Он (Путин — прим.) привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать », — сказал Лавров.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что лидеры стран «нормандского формата» не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу, поэтому его могут заменить переговорами министров иностранных дел «четверки», которые могут состояться в ближайшие две недели.

До этого сообщалось, украинская сторона хочет провести встречу в «нормандском формате» еще при действующем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Киев работает над тем, чтобы переговоры лидеров «нормандской четверки» прошли до того, как Меркель, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост.

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