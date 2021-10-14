Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC, отрывки которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил президент.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.

Представитель Кремля прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, а также предусматривающий, что высшее должностное лицо региона России может называться только «главой субъекта федерации».

Также ранее Путин рассказал американскому телеканалу NBC, что ничего не рухнет в России, когда сменится глава государства.

Президент добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь». При этом глава государства уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.