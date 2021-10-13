Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего депутата Государственной думы Натальи Поклонской на пост посла РФ в республике Кабо-Верде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде», — говорится в указе 13.10.2021 № 586.

В конце сентября Поклонская назвала «большой честью» свою новую должность. Она отметила, что не хотела бы преждевременно рассказывать о ней.

Также Поклонская обещала рассказать о новом месте работы «очень скоро». Летом текущего года стало известно, что бывший прокурор Республики Крым Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. Она отвечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.