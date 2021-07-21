Захарова ответила на обвинения МИД Польши об обломках самолета Качиньского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что заявления Польши о «бессрочном удержании» российской стороной обломков самолета, который разбился под Смоленском в 2010 году не имеют оснований. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

По ее словам, Польшу не раз ставили в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. Согласно международной практике расследования авиакатастроф, доказательства, в том числе обломки воздушного судна, передают только после завершения следственных действий — а они еще продолжаются, добавила она.

«В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», — добавила дипломат.

Также Захарова отметила, что российская сторона не получила от Польши копию стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Качиньского с братом непосредственно перед авиакатастрофой.

«Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия «не уважает принципы цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.