Путин заявил, что образ Байдена в прессе в корне отличается от настоящего

Президент России Владимир Путин заявил, что образ американского лидера Джо Байдена, который рисуется в СМИ, значительно отличается от того, каким политик является на самом деле. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», — сказал Путин по итогам саммита с американским коллегой.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.

Президенты приняли совместное заявление по итогам переговоров, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.