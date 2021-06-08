Сенат США назвал ошибки, которые привели к беспорядкам в Капитолии

Сенат США опубликовал доклад, в котором сообщается, что к беспорядкам в здании Капитолия 6 января привели ошибки властей, военных и сил безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В отчете говорится, что в результате штурма офицеры на передовой получили химические ожоги, черепно-мозговые травмы и переломы. Это произошло, в частности, потому, что им не дали четких указаний и плана действий.

Сенат рекомендовал предоставить шефу полиции Капитолия больше полномочий, обеспечить лучшее планирование и оборудование для правоохранительных органов и упростить сбор разведывательных данных между федеральными агентствами.

Также предлагается создать в полиции Капитолия объединенный разведывательный отдел, который мог бы предусмотреть возможность возникновения беспорядков.

В документе говорится, что блокирование здания Капитолия отложили на несколько часов из-за бюрократических мер, необходимых для размещения войск. Выяснилось, что чиновники Капитолия и Пентагона часами обсуждали этот вопрос, в то время как глава полиции Капитолия Стивен Сунд «отчаянно молил о помощи».

Сенаторы также раскритиковали работу ФБР и министерства внутренней безопасности за недостаточное внимание к угрозам о штурме, публиковавшимся в интернете.

Ранее сообщалось, что 6 января сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.