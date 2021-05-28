МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у Посольства России в Киеве», — отметили в МИД.

Москва рассматривает это как провокации, которые грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В МИД потребовали у Киева не допускать подобные акции и обеспечить нормальные условия для российского посольства. В украинский МИД также была направлена нота протеста.

21 мая посольство России на Украине уже направляло ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания диппредставительства в Киеве.