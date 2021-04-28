В МИД России назвали заявления властей Чехии по взрывам во Врбетице шизофренией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», — отметил он.

Кроме того, министр добавил, что когда чешский лидер говорит о том, что необходимо разобраться, он не отрицает той возможности, что «это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов».

«Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша (премьер-министр Чехии Андрей Бабиш), когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет», — сказал он.

Также Лавров уточнил, что сейчас чешского президента обвиняют в измене родине, так как заявив о необходимости изучить все версии, Земан раскрыл государственную тайну.

«Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что у России никогда не было какого-либо желания строить козни Чехии.

Президент Чехии ранее заявил, что расследование по инциденту во Врбетице продолжается. По его словам, есть две версии произошедшего. К взрывам могли привести непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. Речь идет о событиях 2014 года.