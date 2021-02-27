На Украине определили сроки возможного возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР в ближайшие десять лет. С таким мнением выступил в эфире телеканала «Украина 24» член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш.

По его мнению, в ближайшие 10 лет у Киева будет реальная перспектива «освободить Донбасс», ведь то, что делают украинские власти по возвращению контроля над Донбассом, уже находит отклик у западных стран.

«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум», — сказал Гармаш.

14 февраля президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.