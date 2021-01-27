Путин осмотрел экспозицию «Подвиг народа» в московском Музее Победы

Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда побывал в Музее Победы на Поклонной горе, передает ТАСС.

В учреждении глава государства осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция о жизни советских людей в военное время находится на площади свыше 3 тыс. кв. м. В пресс-службе музея рассказали агентству, что здесь впервые в таком полном объеме показан вклад советского народа в победу над нацизмом. Экспозиция включает в себя 7 тыс. экспонатов, 22 фильма-реконструкции, а также современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации.

В этот же день Путин в честь 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда возложил цветы к обелиску города в Александровском саду в Москве.