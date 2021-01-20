CNN: Трамп помилует своего бывшего советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп принял решение помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, передает CNN.

В 2016 году Бэннон занимал одну из ведущих должностей в предвыборном штабе Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега администрации в Белом доме. В августе 2017 года он уволился.

Бэннон обвиняется в мошенничестве. Его обвиняют в обмане людей, которые жертвовали средства на кампанию по строительству стены на южной границе США под названием «Мы строим стену», что привело к сбору более $25 млн. Экс-советник Трампа свою вину не признал. Однако суд согласился отпустить его под залог в $5 млн.