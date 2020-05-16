Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II для Ватикана

Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал статью о папе Римском Иоанне Павле II для ватиканской газеты L'Osservatore Romano в преддверии 18 мая — 100-летнего юбилея со дня рождения деятеля Римско-католической церкви, сообщает РИА «Новости».

Эксклюзивная статья Горбачева выйдет в L'Osservatore Romano 18 мая. Материал будет называться «Он остается нашим современником». В тексте пойдет речь об их первой встрече, которая состоялась в конце 1989 года в Ватикане. Также Горбачев расскажет, что считает папу Римского Иоанна Павла II исторической личностью, так как деятель оставил после себя яркий след в память российского политика.

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