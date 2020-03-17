Путину доложили о сбежавших из больницы в Коммунарке россиянах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что из больницы в Коммунарке сбегали некоторые пациенты, которые находились там на карантине, передает РИА «Новости».

Сегодня президент посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ. Президенту показали, как в организации развернута работа центра по борьбе с коронавирусом.

Собянин отметил, что всех самовольно покинувших лечебное учреждение вернули обратно. По его словам, «несколько одаренных решили уклониться от лечения».

«Дернули», — уточнил Путин.

По последним данным, в России число заразившихся инфекцией возросло до 96 человек, при этом восемь — смогли излечиться.

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