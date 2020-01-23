Володин не считает нужным менять круг вопросов в законопроекте о поправке к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что перечень вопросов, обозначенных в президентском законопроекте о поправке к Конституции России, не нуждается в расширении при рассмотрении документа во втором чтении. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, более правильным было бы уделить больше внимания предложениям, которые проработали в рамках созданной президентом рабочей группы, а также в рамках его инициативы. Именно их Володин считает необходимым поддержать.

Он сказал, что говоря о Конституции, необходимо понимать ответственность и подходить ко всем поправкам вдумчиво.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение Госдумы.