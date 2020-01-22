Медведев пожелал новому правительству России эффективной работы

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства страны с началом работы. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Медведев пожелал новому правительству эффективного решения стоящих перед Россией задач.

Также бывший премьер поблагодарил предыдущий состав кабинета министров «за профессиональную работу в весьма непростых условиях».

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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