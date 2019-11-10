В Европе призвали Украину не спешить с земельной реформой

Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, а также заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру попросили Украину провести земельную реформу постепенно. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Маттео, при проведении земельной реформы нельзя допускать ошибки, поскольку «они будут необратимы».

«Давайте возьмём паузу, подумаем и сделаем всё постепенно и правильно. И сбережём права малых фермеров», — отметил Маттео.

Кроме того, Сулакру тоже подчеркнул, что в этом вопросе не нужно спешить.

По его мнению, сначала украинским властям необходимо «решить вопрос земель в государственной собственности, приватизируя её».

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