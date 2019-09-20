WSJ: Трамп 8 раз требовал от Зеленского расследовать сына Байдена
Президент США Дональд Трамп восемь раз просил президента Украины Владимира Зеленского помочь с расследованием дела против сына его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что Трамп просил Зеленского работать с его адвокатом Руди Джулиани. Кроме того, он предложил украинскому лидеру любую помощь за сотрудничество.
Уточняется, что Джулиани неоднократно встречался с представителями украинского правительства.
По информации издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Ранее сообщалось, что спикер конгресса сделала заявление о скандале из-за разговора Трампа и Зеленского.