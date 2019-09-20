WSJ: Трамп 8 раз требовал от Зеленского расследовать сына Байдена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/845/12635845/2in2-_1_-pic905-895x505-46065.jpg">

Президент США Дональд Трамп восемь раз просил президента Украины Владимира Зеленского помочь с расследованием дела против сына его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Трамп просил Зеленского работать с его адвокатом Руди Джулиани. Кроме того, он предложил украинскому лидеру любую помощь за сотрудничество.

Уточняется, что Джулиани неоднократно встречался с представителями украинского правительства.

По информации издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что спикер конгресса сделала заявление о скандале из-за разговора Трампа и Зеленского.