Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным. Об этом он сообщил на пленарной сессии ВЭФ-2019, передает ТАСС.

По его словам, это хороший шаг вперед. Также он добавил, что переговоры между Москвой и Киевом приближаются к завершению.

Путин указал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, который присутствовал на ВЭФ, «особенно переживает за нескольких фигурантов», однако было сложно принять решения относительно конкретных людей.

Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между РФ и Украиной.