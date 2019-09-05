Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом

Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным. Об этом он сообщил на пленарной сессии ВЭФ-2019, передает ТАСС.

По его словам, это хороший шаг вперед. Также он добавил, что переговоры между Москвой и Киевом приближаются к завершению.

Путин указал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, который присутствовал на ВЭФ, «особенно переживает за нескольких фигурантов», однако было сложно принять решения относительно конкретных людей.

Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между РФ и Украиной.