Трамп предсказал себе еще 6 лет президентства

Американский лидер Дональд Трамп предрек себе еще шесть лет нахождения на посту главы США. Об этом он намекнул в твиттере.

Стоит отметить, что 72-летний Трамп прямо намекнул, что не покинет президентский пост вплоть до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп заработал почти полмиллиарда за 2018 год.

Также до этого Трамп заявил, что на посту президента США невозможно много заработать. Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги. Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью «невероятных цифр», однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.