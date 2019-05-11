Зеленский раскрыл темы переговоров с послом КНР

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский 11 мая встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР в стране Ду Вэем. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Зеленского, они с Вэем говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между двумя странами.

«Опыт и инвестиции Китая важны для Украины», — подчеркнул Зеленский.

К твиту избранный украинский президент прикрепил фотографию, на которой они изображены вместе с китайским послом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и захотел дружить с Украиной.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.