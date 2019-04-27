Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой и захотел дружить с Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил победившего на выборах кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой и захотел укреплять связи с Украиной, передает ТАСС.

Отмечается, что Си Цзиньпин направил Зеленскому телеграмму, в которой помимо поздравлений он выразил надежду на укрепление отношений двух стран.

Он добавил, что Китай готов работать с украинской стороной, чтобы двухстороннее сотрудничество вышло на новый уровень.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Зеленского с победой.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.