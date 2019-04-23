В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с Зеленским

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что глава страны Владимир Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с побеждающим на выборах кандидатом в украинские лидеры Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Ушаков отметил, что необходимо сначала дождаться официального подведения итогов выборов, а также посмотреть на дальнейшее поведение нового президента Украины.

«Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента», — добавил Ушаков.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что Зеленский бросил вызов Путину.