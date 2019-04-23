Премьер Украины ответил на вопрос о работе с Зеленским
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем второго тура выборов Владимиром Зеленским при условии, что у них не будет «идеологических противоречий», передает «Укринформ».
Он подчеркнул, что не видит «проблемы» в работе с Зеленским. Политик также выразил мнение, что разные ветви власти Украины должны сотрудничать между собой.
«В принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все», — сказал Гройсман.
Ранее Гройсман раскрыл подробности разговора с Зеленским.