Премьер Украины ответил на вопрос о работе с Зеленским

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем второго тура выборов Владимиром Зеленским при условии, что у них не будет «идеологических противоречий», передает «Укринформ».

Он подчеркнул, что не видит «проблемы» в работе с Зеленским. Политик также выразил мнение, что разные ветви власти Украины должны сотрудничать между собой.

«В принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все», — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман раскрыл подробности разговора с Зеленским.