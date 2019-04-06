Супруга Джо Байдена высказалась о его прикосновениях

Супруга обвиненного в харассменте Джо Байдена Джилл выпустила мемуары на фоне скандала, связанного с ее мужем. Об этом пишет The Daily Mail.

По ее словам, когда она начали встречаться, он держал ее за руку, обнимал и убирал волосы с лица. Она призналась, что в его семье, где все любили обниматься, она чувствовала себя «странно и неуютно». Для экстраверта Джилл такие отношения иногда были изматывающими. Однако желание членов семьи касаться друг друга и чувствовать связь между собой объяснялось пережитой трагедией.

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«Когда Джо любит, он любит сильно. Он отдает всего себя», — заявила Джилл.

Ранее Трамп встал на защиту шутливого видео с двумя Байденами.