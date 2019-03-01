«Вы сядете за мародерство»: Гриценко описал будущее Порошенко
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко должен «сесть пожизненно» за причастность к хищениям из оборонной сферы. Слова кандидата передает агентство «Украинские новости».
Ранее СМИ сообщали, что якобы ближайшее окружение Порошенко причастно к хищениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.
По словам Гриценко, хищения из ОПК в нынешнем положении Украины являются «мародерством во время войны». Кандидат заверил, что в настоящее время Порошенко «никто не посадит», однако это сделает он, если победит на выборах. Также он пообещал конфисковать у Порошенко и его окружения все имущество.