«Вы сядете за мародерство»: Гриценко описал будущее Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко должен «сесть пожизненно» за причастность к хищениям из оборонной сферы. Слова кандидата передает агентство «Украинские новости».

Ранее СМИ сообщали, что якобы ближайшее окружение Порошенко причастно к хищениям в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

По словам Гриценко, хищения из ОПК в нынешнем положении Украины являются «мародерством во время войны». Кандидат заверил, что в настоящее время Порошенко «никто не посадит», однако это сделает он, если победит на выборах. Также он пообещал конфисковать у Порошенко и его окружения все имущество.