«Шоу олигархии»: Мадуро призвал венесуэльцев отказываться от гумпомощи
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время трансляции в своем твиттере призвал граждан страны отказываться от иностранной гуманитарной помощи, которую сравнил с «дешевым шоу олигархии», передает ТАСС.
По его словам, помощь нужна тем, тем, кто ее предлагает Венесуэле, «причем психическая». Вместо «фальшивых обещаний» Венесуэлу следует призывать к работе, к производству, к росту экономики, считает Мадуро.
«Мы не чьи-то там попрошайки, мы сами справимся, своими усилиями и своим трудом. Давайте откажемся от этого плохого и дешевого шоу олигархии», — заявил Мадуро.
Данное заявление он сделал в понедельник, 4 февраля, в штате Арагуа на военном параде по случаю 27-й годовщины попытки переворота, предпринятой группой военнослужащих во главе с Уго Чавесом.
Ранее сообщалось, что Мадуро объявил о начале сбора подписей против военной интервенции.