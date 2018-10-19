Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, передает РИА «Новости».

Сообщается, что сегодня, 19 октября, состоятся переговоры главы России с его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как отмечается, президенты двух стран в ходе встречи обсудят текущее состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

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По имеющимся данным, лидеры России и Узбекистана также поучаствуют в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества стран на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений». Также Путин и Мирзиёев в формате видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства первой АЭС в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Узбекистан. Как отмечалось, визит был запланирован октябрь.