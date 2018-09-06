NYT: Мюллер вызвал для дачи показаний по «российскому делу» автора книги об Обаме

Команда специального прокурора США Роберта Мюллера, которая ведет собственное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президентов 2016 года, направила повестку для дачи показаний журналисту и писателю Джерому Корси, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его адвоката Дэвида Грея.

Предполагается, что федеральные следователи допросят Корси 7 августа. По словам адвоката, следователи планируют спросить Корси о его связях с бывшим политическим консультантом президента США Роджером Стоуном. Помимо этого, Корси спросят о том, пытался ли Стоун заставить его оказать влияние на WikiLeaks c целью публикации электронных писем экс-госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон в 2016 году до выборов.

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Отмечается, что Джером Корси работал в СМИ консервативного толка, таких как Human Events, World Net Daily и InfoWars. Он также является автором книги о бывшем президенте США Бараке Обаме под названием «Обама: Культ личности».

В августе бывший помощник Трампа Роджер Стоун заявлял, что опасается обвинений по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.