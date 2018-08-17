Ведущая Fox News рассказала о победе США над «коммунистической Японией»‍

Американская телеведущая Эйнсли Эрхардт в эфире телеканала Fox News заявила, что Соединенные Штаты одержали победу над «коммунистической Японией».

По ее словам, США победили коммунистическую Японию и «радикальных исламистов».

Таким образом, Эрхардт прокомментировала слова губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что «Америка никогда не была такой уж великой».

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Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты являются одной из самых «щедрых стран в мире».

Эрхардт добавила, что мир становится лучше благодаря США.

Во время Второй мировой войны Япония принимала участие в боевых действиях на стороне гитлеровской коалиции. Однако, коммунисты никогда не находились у власти в Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Куомо.