Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии разразился коррупционный скандал, связанный с окружением Виктора Орбана

Politico: оппонент Орбана опубликовал запись о коррупции в окружении премьера

close
100%
Marton Monus/Reuters

Бывший член правящей партии Венгрии «Фидес» Петер Мадьяр, являющийся сейчас активным оппонентом премьер-министра Виктора Орбана, опубликовал аудиозапись, которую посчитали косвенным доказательством наличия коррупции в окружении главы правительства. Об этом пишет газета Politico.

В записи можно услышать бывшую жену Мадьяра Юдит Варга, которая не так давно покинула пост министра юстиции. На ней Варга обвиняет членов окружения Орбана в коррупционном скандале. По словам Мадьяра, аудио доказывает, что руководитель кабинета премьера подделывал документы по делу о коррупции, связанному с госсекретарем венгерского минюста Палом Вельнером, который из-за скандала уволился в 2021 году.

В ответ Варга обвинила Мадьяра в шантаже и домашнем насилии, а в венгерском правительстве заявили, что бывший член «Фидес» преследует супругу.

До этого Орбан заявлял, что Евросоюз не может проводить миролюбивую политику, так как находится в плену у американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Ранее в Венгрии выступили против антироссийских санкций в области ядерной энергетики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами