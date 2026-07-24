«Пацан сказал, пацан сделал». Лавров объяснил, кто провалил договоренности в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорил с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о провале анкориджских договоренностей по Украине. По словам главы МИД РФ, прежде чем говорить о неудаче, необходимо разобраться, кто именно не выполнил соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На пресс-конференции в Чолпон-Ате Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что анкориджские договоренности не привели к результату. По словам министра, прежде чем говорить об их «провале», следует разобраться, кто именно не выполнил достигнутые соглашения.

«Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — заявил министр.

Лавров отметил, что на переговорах в Анкоридже США предложили частично компромиссный вариант урегулирования конфликта. В России это приняли, так как любая договоренность предусматривает компромисс, пояснил министр. В Вашингтоне гарантировали, что украинский лидер Владимир Зеленский предпримет шаги, необходимые для деэскалации. По словам Лаврова, этого не произошло.

«Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были в Анкоридже? Были», — сказал министр.

Министр также подчеркнул, что Москва не отказалась от достигнутых договоренностей.

«Как знаете, слово пацана — пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, и мы готовы. Ну, с той стороны подход уже модифицирован, судя по цитате Рубио», — заявил Лавров.

По его словам, Россия по-прежнему готова реализовать обсуждавшиеся в Анкоридже предложения, поэтому, как выразился министр, «совесть России чиста».

Лавров подчеркнул, что реализация анкориджских соглашений позволила бы остановить боевые действия.

Что заявил Рубио

Поводом для выступления Лаврова стали заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные 23 июля по итогам переговоров с главой российского МИД, которые продлились 35 минут. Рубио тогда объявил, что выработанные на Аляске предложения не привели к результатам.

Госсекретарь уточнил, что речь идет о формуле «3+2» , предполагающей разделение территорий.

«Мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него», — заявил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что условия, выработанные в Анкоридже, были неприемлемы для Киева и, вероятно, остаются неприемлемыми сейчас.

По мнению Рубио, для продвижения к миру теперь требуются «новые идеи и концепции» , а Вашингтон готов выступить с новыми конструктивными предложениями, если для этого представятся подходящие условия.

Встреча Рубио и Лаврова в Маниле

23 июля Марко Рубио и Сергей Лавров провели переговоры в Маниле на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщили в МИД России, в ходе переговоров Сергей Лавров обозначил неизменность позиции Москвы: российская сторона готова к урегулированию конфликта и продолжает опираться на базу анкориджских соглашений.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу продолжаются, однако говорить о новой динамике переговорного процесса преждевременно.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму», — сказал представитель Кремля.

Анкориджские договоренности

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска) состоялся 15 августа 2025 года. По данным СМИ, рамочный принцип подразумевал фиксацию российского контроля над территорией Донбасса и заморозку линии боевого соприкосновения на остальных участках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтверждал, что в Анкоридже была выработана формула решения территориального вопроса.

Накануне саммита Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой переговоров без участия Киева. Украинский лидер подчеркнул, что территориальная целостность страны не подлежит обсуждению, а любые договоренности, достигнутые в отсутствие Украины, станут «мертвыми решениями» , добавив, что Киев не намерен идти на территориальные уступки России.

Риторика самого Дональда Трампа начала меняться в июне 2026 года на саммите «Большой семерки» (G7) в Эвиане (Франция). Как сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран G7, после закрытых переговоров с европейскими лидерами и Зеленским Трамп допустил возможность отказа от анкориджских договоренностей по Донбассу. На саммите президент США впервые заговорил о необходимости усиления давления на Москву, фактически пойдя навстречу требованиям Киева и ЕС.

В Москве в ответ на изменение позиции США указали на неспособность американцев выполнить свои обещания.

«Одна сторона привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности»,

— заявил в конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков.