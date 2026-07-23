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Политика

Госсекретарь США высказался об урегулировании конфликта на Украине

Рубио: для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения
Kevin Mohatt/Reuters

Для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», — сказал он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Также Захарова отметила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступили США.

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в Маниле (Филиппины) 23 июля. Она продлилась 35 минут.

Ранее политолог назвал двуличной позицию США по Украине

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