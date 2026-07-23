Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле (Филиппины) завершились. Встреча длилась 35 минут, передает РИА Новости.

По информации агентства, встреча стартовала в 11:54 по местному времени (6:54 мск). Лавров и Рубио вместе с делегациями покинули зал для переговоров в 12:31 по местному времени (в 7:31 мск). Встреча прошла согласно намеченному графику, уточнили журналисты.

Накануне глава российского МИД выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. По словам Лаврова, на этих переговорах он поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас занимает Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что Соединенные Штаты пока не отказались от своих же предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.