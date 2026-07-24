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Политика

Лавров рассказал о договоренностях между РФ и США в Анкоридже

Лавров: результатом Анкориджа были согласованные и компромиссные позиции
Сергей Гунеев/РИА Новости

Результатом встречи РФ и США в Анкоридже были согласованные и компромиссные позиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — сказал он, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения по украинскому урегулированию провалились.

По словам главы МИД РФ, США заверяли, что президент Украины Владимир Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. Лавров добавил, что у американской стороны не получилось это выполнить.

23 июля в Маниле состоялись переговоры Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны в ходе встречи, которая продлилась 35 минут, обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, а также необходимость прекращения российско-украинского конфликта.

15 августа 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений.

Ранее Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины оружием.

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