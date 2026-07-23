Рубио объяснил провал предыдущих предложений по Украине

Рубио: Украина не согласилась на предложения, обговоренные в Анкоридже

Предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, сообщает «Европейская правда».

«Предложения, о которых сообщалось — они называют это «3 + 2», раздел территорий, — эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились. Вот почему эти усилия не дали результата», — заявил он.

Также Рубио подчеркнул, что тот вариант был неприемлемым для Украины тогда, и он вряд ли является приемлемым для Киева сейчас.

«Вероятно, он для них еще менее приемлем», — подчеркнул Рубио.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что для установления мира на Украине нужны новые идеи и предложения.

23 июля в Маниле Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. МИД России сообщил, что Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и рассказал о приверженности предложениям, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.

23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что говорить об ускорении урегулирования украинского кризиса пока не приходится.

Ранее Рубио заявил, что США провели с украинцами больше встреч, чем с россиянами.