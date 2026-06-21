Ушаков констатировал, что одна из сторон не смогла выполнить договоренности Анкориджа

Одна из сторон договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину, передает «Интерфакс».

«Одна сторона привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — констатировал он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и Соединенных Штатов во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».