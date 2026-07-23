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Политика

Песков раскрыл, есть ли динамика в украинском вопросе после встречи Лаврова и Рубио

Песков: говорить о новой динамике по украинскому урегулированию не приходится
Roman Naumov/Global Look Press

Между Россией и США осуществляются контакты по украинскому вопросу, но говорить о новой динамике или ускорении урегулирования конфликта не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, пишет ТАСС.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму», — сказал представитель Кремля.

23 июля в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая продлилась 35 минут. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в рамках этих переговоров Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейшей накачки Украины оружием. Захарова уточнила, что инициатором встречи Лаврова и Рубио были Соединненые Штаты.

До этого Песков заявил, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения. По его словам, американская сторона не желает обсуждать какие-либо другие вопросы кроме конфликта на Украине до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Песков отметил, что Россия считает такой подход «неверным», и призвал Вашингтон развивать двусторонние отношения с Москвой.

Ранее Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием.

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