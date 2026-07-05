Буферная зона между Россией и Украиной создается из-за «агрессивной сущности» Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону», — сказал Песков.

По его словам, соответствующая зона создается планомерно, и ВС РФ продвигаются вперед.

В конце июня генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил «Газете.Ru», что в буферную зону безопасности войдут в том числе Одесская и Николаевская области. По его словам, для достижения целей конфликта необходимо выйти на западные границы Украины.

В апреле замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявлял, что в планах России есть пункт о создании буферной зоны в Винницкой области Украины, со стороны Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее военный эксперт назвал условие для взятия Одессы.