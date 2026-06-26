«Русский, патриот, прагматик». Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

Бывший министр обороны России Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Он запомнился реформированием армии, а также твердой позицией и яркими высказываниями. Подробнее о биографии и карьере Иванова — в материале «Газеты.Ru».

Бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом объявили в пресс-службе баскетбольной «Единой лиги ВТБ », почетным президентом которой он был.

Смерть чиновника подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Президент России [Владимир Путин] глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований».

Причина смерти не раскрывается. Журналист Александр Юнашев отметил, что в начале 2026 года Иванов подал прошение об отставке с поста специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

«Полгода назад попросился в отставку с поста спецпредставителя президента. Видимо, здоровье уже подводило », — написал корреспондент.

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Биография

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Отец будущего министра умер рано, в связи с чем работавшая инженером мать растила сына одна. Жила семья небогато, ребенок рос в коммунальной квартире на Васильевском острове.

Выпустившись из специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков, Иванов поступил на переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. В 1974 году для совершенствования английского языка был направлен в Школу свободных искусств Илингского колледжа в Лондоне. В 1976 году прошел Высшие курсы КГБ в Минске, а в 1981 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР.

Еще до получения специального образования, в 1975 году, Иванов начал службу в КГБ. В 1976–1977 годах являлся сотрудником 1-го отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, где работал в одном подразделении вместе с Владимиром Путиным . В 1979 году перешел на работу в центральный аппарат Комитета. До 1985 года работал в резидентуре в Финляндии. По его собственным словам, оттуда ему пришлось уйти из-за разоблачения перебежчиком — полковником КГБ Олегом Гордиевским, перешедшим на сторону британской разведки. Впоследствии Иванов говорил об этом эпизоде открыто:

«Я был знаком с человеком по фамилии Гордиевский. Если его, конечно, можно назвать человеком. Не скажу, будто его позорное предательство и переход на сторону британской разведки поломали мне жизнь, но определенные проблемы по службе возникли, факт. Грубо говоря, Гордиевский меня заложил».

Окончив работу в Финляндии, некоторое время Иванов находился в командировке в Кении. В 1991–1998 годах трудился в служил в Службе внешней разведки России (СВР), где дослужился до должности первого заместителя директора Европейского департамента.

В 1998 году, когда Путин стал директором ФСБ России, он назначил Иванова своим заместителем. В ноябре 1999 году Иванов стал секретарем Совета безопасности РФ.

В марте 2001 года Сергей Иванов был назначен министром обороны , сменив Игоря Сергеева, и стал первым в истории страны главой военного ведомства, не являвшимся действующим военнослужащим. В ноябре 2005 года он был также назначен заместителем председателя правительства, совместив оба поста. В должности главы Минобороны Иванов начал масштабную реформу армии.

«Либо мы начинаем военную реформу, либо получим большую дряхлую армию со страшной дубиной в руках — слепую, глухую и старорежимную», — объяснял он свое решение.

15 февраля 2007 года чиновника освободили от должности министра обороны и назначили первым заместителем председателя правительства. В мае 2008 года, когда Дмитрий Медведев стал президентом России, Иванов занял пост заместителя председателя правительства.

С 22 декабря 2011 по 12 августа 2016 года он возглавлял администрацию президента. С августа 2016 года до февраля 2026-го Иванов занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Политические взгляды

Сергей Иванов был известен прямыми, нередко жесткими высказываниями, которые резко выделяли его на фоне многих чиновников. Себя он описывал так:

«Если в трех словах: русский, патриот, прагматик».

Он придерживался консервативно-государственнического взгляда на российскую политику. В интервью Financial Times в 2007 году он рассуждал: «Россия огромная страна, и, к сожалению, мысленно большинство населения по-прежнему надеется на царя. Россия никогда на все сто процентов не примет в качестве образца управления модель англосаксонской политической элиты».

Он также указывал, что демократия бывает «лукавой», а «некоторые демонстрации осуществляются с явной внешней поддержкой и направлены на то, чтобы расколоть общество». « Между политической свободой и экстремизмом существует лишь тонкая грань », — отмечал Иванов.

Говоря об отношениях с Западом он выражал мнение, что исторически европейские государства всегда опасались России и относились к ней с большим подозрением. А комментируя введенные в 2014 году антироссийские санкции он выражал уверенность:

«Против нас вводили санкции даже при императорах Романовых, ничего нового тут нет. Ничего, прежде не испугались, и сейчас выдюжим».

В последние годы, уже как спецпредставитель по экологии, он обращал внимание на экологический ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», называя его «ощутимым ударом по балтийской экосистеме».

Личная жизнь

Со своей будущей женой, Ириной, Иванов познакомился еще в студенческие годы. Уроженка Москвы, экономист по образованию, она стала его супругой в 1976 году. В браке родились двое сыновей — Александр и Сергей.

Александр окончил МГИМО и Финансовую академию при правительстве РФ, работал в ВТБ и Внешэкономбанке, дослужившись до поста заместителя председателя правления ВЭБа. В 2014 году он трагически погиб — утонул в море у берегов Дубая во время отдыха с семьей. Александр Иванов успел спасти дочь, но сам выплыть не смог.

Младший сын Сергей возглавлял страховую компанию «СОГАЗ», был вице-президентом Сбербанка, а с 2017 по 2023 год — президентом алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Иванов увлекался баскетболом, литературой и защитой природы. Он стал одним из основателей Единой лиги ВТБ в 2008 году и стал ее президентом, а впоследствии — почетным президентом. Регулярно посещал матчи баскетбольного, хоккейного и футбольного ЦСКА.