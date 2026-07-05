Над Украиной нависла угроза дезинтеграции, вокруг нее всегда было много охотников поживиться ее территориями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в Польше убеждены, что значительная часть Украины — это на самом деле их земли.

Он также призвал польское руководство обдумать происходящее. На территории Польши находится очень много предприятий, производящих дроны, которые потом летят в сторону России, отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также напомнил о списке, опубликованном Минобороны РФ, с координатами таких предприятий во многих странах Европы.

До этого заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что испытания производимых польскими предприятиями беспилотников планируется проводить в зоне конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Британия готовит поставку Украине крупнейшей партии беспилотников.