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Политика

В Кремле напомнили о польских «охотниках» за украинскими территориями

Песков заявил, что над Украиной нависла угроза дезинтеграции
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Над Украиной нависла угроза дезинтеграции, вокруг нее всегда было много охотников поживиться ее территориями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в Польше убеждены, что значительная часть Украины — это на самом деле их земли.

Он также призвал польское руководство обдумать происходящее. На территории Польши находится очень много предприятий, производящих дроны, которые потом летят в сторону России, отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля также напомнил о списке, опубликованном Минобороны РФ, с координатами таких предприятий во многих странах Европы.

До этого заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что испытания производимых польскими предприятиями беспилотников планируется проводить в зоне конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Британия готовит поставку Украине крупнейшей партии беспилотников.

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