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Политика

Песков назвал терроризмом удары Киева по объектам гражданской инфраструктуры РФ

Песков: ВСУ бьют по объектам инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к ВПК
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украины наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, передает «Интерфакс».

»Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения», — сказал он.

По его словам, «в этом абсолютно очевидное террористическое проявление» украинских властей.

Песков также добавил, что со стороны Украины не исключены провокации в преддверии саммита НАТО, планирующегося в Анкаре 7–8 июля, так как Киев «способен на все в этих условиях».

ВСУ утром 3 июля нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры, в нескольких муниципалитетах начались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее Захарова дала оценку теракту на рынке в Токмаке.

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