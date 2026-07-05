В Кремле рассказали об отношениях Путина и экс-министра обороны Иванова

Президент России Владимир Путин и бывший министр обороны страны Сергей Иванов, которого не стало в конце июня, были близкими соратниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, которое он сделал в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

«Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, Иванов прошел с Путиным долгий путь. Почивший чиновник в разное время возглавлял Минобороны России, был заместителем премьер-министра и руководителем администрации президента. Песков обратил внимание, что Иванов всегда занимал «весьма ответственные должности» и на каждом посту работал, не жалея себя.

«Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20 лет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он назвал уход экс-министра обороны большой утратой для Путина.

Сергея Иванова не стало в возрасте 73 лет. Причина не раскрывалась. 30 июня в Центральной клинической больнице в Москве состоялась церемония прощания с чиновником, которую посетил российский лидер. Как сообщил Песков, Путин возложил цветы к гробу и кратко пообщался с родственниками Иванова.

Ранее Белоусов рассказал о работе Иванова на посту главы Минобороны России.