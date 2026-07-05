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Политика

Россия надеется, что у ЕС не выйдет разрушить перспективы переговоров по Украине

Песков: Россия надеется, что ЕС не обрушит перспективы переговоров по Украине
Максим Гучек/РИА Новости

Россия рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы мирных переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Он подчеркнул, что Россия открыта к мирным переговорам, и рассчитывает на содействие Соединенных Штатов в этом процессе.

«Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также сообщил, что российская сторона будет рада видеть в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Он подчеркнул, что хотя переговорщики из США пока и не приезжают в Москву, российско-американские контакты при этом не останавливаются. По словам Пескова, когда Кушнер и Уиткофф «станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве».

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».

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