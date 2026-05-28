«Никогда не будем беспристрастны»: ЕС отказался быть посредником и подготовил «ультиматум» для России

Каллас: Евросоюз не может быть посредником между Россией и Украиной

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против участия ЕС в качестве посредника на возможных переговорах России и Украины, заявив, что союз «явно на стороне Украины» и не может считаться нейтральной стороной. При этом в Брюсселе продолжают обсуждать формат будущих контактов с Москвой, а заявления Каллас уже раскритиковали в российском МИД. Что в Европе говорят о переговорах с Россией и как на это реагирует Москва — в материале «Газеты.Ru».

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не сможет быть посредником между Украиной и Россией, так как продолжит открыто поддерживать Киев.

«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», — отметила она по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

По ее словам, Брюссель намерен продвигать на возможных переговорах с Россией ряд принципиальных требований . Среди них — отказ признавать новые российские регионы, сокращение Вооруженных сил РФ, выплаты «компенсаций» Украине и сотрудничество Москвы с Международным уголовным судом.

Кроме того, Каллас заявила, что Евросоюз будет требовать вывода российских войск из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Она также выступила за введение симметричных ограничений для российской армии, если подобные условия будут обсуждаться в отношении Украины.

«Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — подчеркнула глава евродипломатии.

При этом Каллас признала, что обсуждать завершение конфликта в конечном итоге придется напрямую Москве и Киеву. По ее словам, ЕС считает безоговорочное прекращение огня обязательным условием для любых будущих переговоров.

«Идиотские заявления не обсуждаем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе евродипломатии строкой из советской песни.

«Напомнило строчку «тихо сам с собою я веду беседу», — написала она в Telegram-канале.

Позже, комментируя планы Европы по усилению давления на Россию, дипломат вспомнила анекдот про мышей и кактус.

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собранием оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России — как они там придумали — стратегического поражения», — отметила она.

По словам Захаровой, на подобные заявления уже «не стоит реагировать».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — добавил глава МИД Сергей Лавров , комментируя слова Каллас.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюз «заранее проиграет», если будет начинать переговоры с ультиматумов России.

«Наша страна обладает всей инициативой на поле боя. Не говоря о том, что Россия — крупнейшая ядерная держава. Каллас не хочет мира, а хочет продолжения войны и дальнейшего давления на Россию. Это тупиковый путь для вхождения в переговорный процесс. С таким настроем европейцы обречены на провал», — подчеркнул он.

Ранее Каллас сама допускала, что могла бы стать переговорщиком Евросоюза с Россией. В Кремле тогда заявили, что в интересах главы евродипломатии не брать на себя эту роль.

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, [президент России Владимир] Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приветствует обсуждение возможных контактов, но ждет перехода к реальным шагам. Позже Каллас отказалась от идеи представлять ЕС на возможных переговорах с Россией.

Что еще говорят в Европе...

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью Politico, что Европа должна иметь право голоса «на любых переговорах» между Москвой и Киевом.

«Я думаю, что присутствие европейского голоса за метафорическим столом — это правильно. Мое мнение таково, что у Европы есть свои реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки. Поэтому европейский голос должен быть», — сказал министр.

По словам Эйде, сейчас сложился подходящий момент для переговоров, поскольку США утратили интерес к мирному процессу. При этом он также подчеркнул, что Европа не может выступать посредником, так как остается союзником Киева.

С похожим заявлением выступила и глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она написала в соцсети X, что Европа должна получить место за столом переговоров, но не как «нейтральный посредник», а как сторона с собственными интересами.

...а что на Украине?

Слова Каи Каллас вызвали недовольство и на Украине. Как пишет «Телеграф», украинские эксперты раскритиковали главу евродипломатии за требования к России, которые считают нереалистичными.

Управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний заявил, что европейские политики вместо реальных решений только множат бессмысленные разговоры.

«Москва начхать хотела на все эти разговоры <…> Все это – пустые разговоры абсолютно пустых непонятных европейских политиков, абсолютно ничего из себя не представляющих», — отметил он.

Аналитик Александр Колесниченко допустил, что жесткие требования ЕС могут быть частью переговорной тактики. При этом он не исключил и другого варианта: Брюссель таким образом показывает, что в реальном завершении конфликта не слишком заинтересован.